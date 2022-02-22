Министерство здравоохранения публикует алгоритм, который должен делать пациент с симптомами COVID-19, но не заключивший декларацию с семейным врачом.

При отсутствии семейного врача следует обратиться на горячую линию COVID-19. По номеру горячей линии пациенту подскажут, как поступить.

Номер горячей линии конкретного региона можно найти на сайте соответствующей облгосадминистрации.

Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавирусной болезни: 0 800 60 20 19 (работает круглосуточно).

Можно позвонить по номеру 103. Диспетчер экстренной медицинской помощи опросит пациента и определит, должна ли ехать бригада ЭМД.

Экстренная медицинская помощь выезжает по вызову только в тех случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью человека. Решения по госпитализации бригада скорой принимает, проведя обследование. Если причин для госпитализации нет, пациентам дают советы по лечению и самоизоляции.

Список симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация ➡ https://bit.ly/3BAmIGu