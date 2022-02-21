Работа Луганской теплоэлектростанции в городе Счастье приостановлена из-за повреждения всех отходящих от нее линий электропередач, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!» - написал он в Facebook.

Ранее Гайдай сообщил, что поселок Врубовка и город Счастье находятся под обстрелом со стороны российских наемников, повреждена инфраструктура.