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Служба безопасности Украины установила противоправные действия бывшего настоятеля храма УПЦ МП в городе Приволье на Луганщине, активного участника антиконститционных мер так называемой «русской весны» в 2014 году. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, пользуясь своим авторитетом у верующих, священник призвал их поддерживать пророссийских боевиков и разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь.

В частности, выступая на антиукраинских митингах в Северодонецке, священнослужитель одобрял аннексию Крыма и агитировал за проведение незаконного «референдума» по отлучению Донецкой и Луганской областей от Украины.

С началом военных действий на востоке Украины, злоумышленник скрылся во временно оккупированном Крыму. Сейчас он скрывается от украинского правосудия на территории страны-агрессора.

Пока ему заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос объявления правонарушителя в розыск.
ForUm

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