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Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения в Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков», - сказала фон дер Ляйен в интервью общественному телевидению ARD, передает Интерфакс.

Она добавила, что в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию «срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены».

Фон дер Ляйен пояснила, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

«Они (углеводороды – ред.) составляют две трети российского экспорта, который является источником половины бюджета страны», - заявила она, отметив, что эти секторы экономики России нуждаются в модернизации, и «именно это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций».

Политик при этом сказала, что санкции не будут вводиться «до тех пор, пока не произойдет какое-либо вторжение».

Одновременно она заявила, что поскольку «переход к санкциям масштабен и серьезен», необходимо дать России «шанс вернуться к дипломатии и за стол переговоров».

«Это окно все еще открыто», - подчеркнула глава Еврокомиссии.
ForUm

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