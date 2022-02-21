Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе. Обе стороны согласились, сообщает Интерфакс со ссылкой на Елисейский дворец.

«Он (Макрон, - ред.) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

«Саммит может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину», - добавили в Елисейском дворце.

Ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с РФ, а также - меры по сдерживанию Москвы. По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, «взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир».

После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а теперь и с Байденом.