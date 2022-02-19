Президент Польши Анджей Дуда заявил, что эскалация на Донбассе говорит о том, что ситуация вокруг Украины приближается к точке, «которой все опасались», пишет Новое время.

Президент Польши сообщил, что с руководством Кремля «постоянно ведется диалог», но возможности решать проблему дипломатическим путем «исчерпываются».

«Ситуация серьезная, все прекрасно осознают, что напряжение огромно, мы наблюдаем обстрелы на линии столкновения, видим массированную российскую пропаганду. Ситуация приближается к пункту, которого все опасаются, и который можно считать критическим», — заявил Дуда.

Президент считает, что страны НАТО и ЕС едины в решении, что ответ в случае вторжения российской армии в Украину ответ должен «быть твердым.

Он отметил, что власти Украины «ведут себя ответственно в сложной ситуации».

«Все подчеркивали, что власть в Киеве вести себя очень ответственно в этой сложной ситуации. Россияне сгруппировали у границ Украины и в Беларуси огромную военную силу, невиданную от Второй мировой войны. Мы все отдаем себе отчет, что Олимпиада еще продолжается, но она завершится в воскресенье. Что будет дальше? Мы все готовы», — сообщил Дуда.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины боевики 17 февраля резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг произвел 60 обстрелов.

По данным штаба Операции Объединенных сил, с начала суток до 17:00 пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования РФ 53 раза открывали огонь.

Боевики объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий якобы из-за того, что ВСУ готовят «наступательную операцию». В руководстве Украины это опровергли и подчеркнули, что не планируют и не будут проводить наступательную операцию.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что «эвакуация» жителей ОРДЛО выглядит как подготовка к провокации, так как реальных причин для эвакуации нет.

Президент США Джо Байден во время видеообращения сказал, что у Вашингтона есть основания считать, что новая агрессия России против Украины может начаться в ближайшую неделю или дни.

«У нас есть основания считать, что они выберут в качестве цели столицу Украины Киев, город с населением в 2,9 млн невинных людей», — заявил он.