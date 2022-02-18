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Православные христиане каждый день в утренних и вечерних молитвах молятся об умерших близких.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Поминание умерших - это наша необходимость. И поминание, это не только воспоминание - «вот я помню какого-то человека». Если прислушаемся к заупокойному богослужению, то мы просим в нем у Бога вечную память об умерших. Это действительное понимание, что тот человек, который жил в этой жизни и был для нас примером в слове или деле, является и дальнейшим примером для нас», - сказал отец Сергий.

Священник добавил, что наша вечная память об умершем - возможность продолжить его добрые слова, намерения и дела.

 

Поминать умершего дома нельзя алкоголем, отметил священник. И добавил, что «поминание застольем - это не православная традиция».

«Поминание об упокоении совершается по православному молитвослову каждое утро. Когда совершаем утренние молитвы, то говорим: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

В предпоследней вечерней молитве просим, чтобы Господь помог путешествующим и помянул заключенных, и помог людям, которые находятся в болезнях, и просим, чтобы Господь упокоил «преждеотшедшую братию нашу»», - пояснил настоятель Воскресенского храма.

В завершение протоиерей Сергий Ющик подчеркнул, что молитва об упокоении для православного христианина - это обязательный элемент утренних и вечерних молитв.
ForUm

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