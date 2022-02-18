18 февраля в 08:03 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Макаров поступило сообщение о том, что в с. Липовка по улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место происшествия немедленно был направлен очередной караул 32-й Государственной пожарно-спасательной части Макарова, сообщила пресс-служба ГосЧС.

По прибытию на место вызова спасателями установлено, что легковой автомобиль Renault совершил столкновение с маршрутным транспортным средством Volkswagen. В результате происшествия водителя автомобиля Renault зажало в автомобиле, спасатели с помощью специального гидравлического инструмента провели работы по деблокации. В маршрутке находились 17 пассажиров и 1 водитель, из них 7 травмированных направлены в Макаровскую центральную больницу.

На место происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники.