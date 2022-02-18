По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля 2022 г., 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой опасности. Количество опрошенных, не видящих угроз, существенно отличается по регионам: от 14% на Западе до 42% – на Востоке страны.

Вместе с тем большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России произойдет. Треть – не уверены в этом. Количество опрошенных, верящих в собственные Вооруженные силы, во всех регионах страны (относительно больше на Западе и в Центре, относительно меньше – на Востоке).

Таким образом, в последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28 до 19%. В то же время с 58 до 64% ​​выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента.