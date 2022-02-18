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Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к РФ не признавать независимость «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР», - заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, представлявший заявление стран.

«Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей», - отметил он.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».  

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание «ДНР» и «ЛНР» не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

У него уточнили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.
ForUm

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