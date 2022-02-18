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Установка видеонаблюдения – настоящая находка для повышения безопасности на рабочем месте! Она позволяет контролировать персонал, следить за перемещением посетителей и мгновенно выявлять любое нарушение: кражу, порчу имущества или решать конфликтные ситуации.

Система видеонаблюдения даёт возможность мониторить ситуацию в офисе в режиме 24/7. Камеры способны распознавать лица на расстоянии нескольких метров и позволяют получить весомые доказательства о правонарушении. Кроме того, видеонаблюдение становится одной из составных частей систем контроля доступа – например, в серверную.

Видеонаблюдение в офисе – разумное решение безопасности!

Несмотря на все отличия в функционале аналоговых и цифровых камер и их количества, установка видеонаблюдения в Киеве решает две главные задачи:

  • обеспечение безопасности – даёт визуальную информацию о происходящем в офисе, смежной и прилегающей территории;
  • контроль за сотрудниками – часто сотрудники офиса занимаются личными делами в рабочее время, что негативно сказывается на прибыли компании. Установка видеонаблюдения легко решит этот вопрос, и в результате, продуктивность работы повышается.

Благодаря системе видеонаблюдения руководитель компании всегда знает, кто эффективно работает, а кто нет. Наличие камер в помещении дисциплинирует персонал, а сама запись при необходимости может стать доказательством противоправных действий и использована полицией как вещественное доказательство.

Преимущества установки видеонаблюдения бесспорны:

  • повышение уровня безопасности сотрудников, сохранение материальных ценностей;
  • получение видеодоказательств, которые помогут разобраться в спорной ситуации;
  • удалённое управление компанией (вне офиса);
  • повышение дисциплинированности и продуктивности работы сотрудников.

Но и это ещё не всё: подключив видеонаблюдение к системе сигнализации, вы получите полноценную систему безопасности и сможете предупредить кражу или порчу имущества компании.

Оборудование для видеонаблюдения можно установить в нескольких местах: на входе, в фойе, местах хранения материальных ценностей, возле рабочих мест сотрудников, а также по периметру офиса. Количество и расположение камер здесь зависит от планировки помещения, его площади и особенностей работы офиса. В любом случае установка системы видеонаблюдения – это выгодное решение для любой компании. Даже если у вас маленький офис, стоит позаботиться о безопасности и безопасности сотрудников!
ForUm

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