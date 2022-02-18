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Январь, как и предполагали эксперты, не отметился ни повышением, ни снижением прайса на квадратные метры. Ценовые колебания на новостройки Украины если и фиксировались, то в пределах 1%. А вот спрос на «первичку» в первом месяце 2022-го, согласно данным исследований, снизился на 15-20%. И дело здесь не только в традиционном для сферы недвижимости праздничном затишье и невысокой покупательской способности населения, но и в ряде других факторов. В сегодняшней статье расскажем о ситуации на украинском рынке недвижимости и о том, что на нее влияет. 

Угроза войны 

Примерно четверть сделок купли-продажи в январе-феврале были отложены или вовсе отменены покупателями. В условиях перспективы полномасштабной войны украинцы не спешат расставаться с деньгами даже для приобретения собственного жилья. Откладывают покупку даже те, кто успел продать предыдущую квартиру и пока остался без недвижимого имущества. Что касается инвестирования в квадратные метры, то здесь спрос упал еще больше. Застройщики Украины в текущем месяце планируют ввести специальную систему скидок, чтобы привлечь покупателей. Но рассуждать о том, насколько успешной в итоге окажется идея, как отмечают эксперты, пока рано. 

Колебания курса доллара 

Последние несколько лет январь отмечался значительными колебаниями стоимости американской национальной валюты, которая задает тон в мире финансов. Украинцы традиционно расценивают эти «качели» как проявление экономической неопределенности, в условиях которой большинство потребителей не спешат делать большие покупки. В разные годы доллар падал или рос в цене по разным причинам, но, начиная с 2019-го, главными решающими факторами стали напряженность на украинских границах и связанные с коронавирусом локдауны.

Новая волна ковида 

Очередное ухудшение ситуации, связанной с пандемией в мире и Украине, является одним из основных факторов, которые влияют на падение спроса на недвижимость в нашей стране. Конечно, общество успело адаптироваться и к жизни в условиях коронавируса, и к постоянным локдаунам, однако утверждать, что эпидемия перестала влиять на решения по типу покупки жилплощади, рано. Неопределенность, появление новых штаммов вируса и общие неутешительные прогнозы не лучшим образом сказываются на готовности населения делать дорогостоящие покупки. 

Что будет дальше? 

Специалисты в сфере первичной недвижимости предполагают, что существенного колебания расценок на квартиры не стоит ожидать и в феврале. Девелоперы будут прилагать все усилия, чтобы повысить спрос на свои объекты, предоставляя скидки и предлагая потенциальным покупателям более лояльные условия. В ближайшее время прайс будет повышаться только точечно – на квартиры в объектах, которые переходят на следующие стадии строительства. Потребители же, в свою очередь, будут более тщательно выбирать компании-застройщики, обращая внимание не только на портфели, но и на темпы строительства и сдачи комплексов.
ForUm

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