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По состоянию на 14 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщила пресс-служба Минобороны.

От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
ForUm

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