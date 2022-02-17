Так уж бывает, что за вполне здравую и логичную мысль в современном мире приходится оправдываться перед людьми, которые зачастую не обладают логическим мышлением. Так произошло и с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко после его слов о возмжном отказе Украины от членства в НАТО. С позиций внешнеполитической стратегии – заявление не блестящее (можно было бы и потоньше), но вполне себе выверенное и трезвое. У «патриотов» же оно вызвало бурю негодования. Почему мы взяли слово «патриоты» в кавычки? Потому что между любовью к Украине и желанием вступить в военный блок мало общего.

Чтобы избежать войны, возможны многие компромиссы. В этом мы с Пристайко полностью согласны, как и в том, что НАТО к ним вообще никакого отношения не имеет. Сейчас куда больше усилий нужно прилагать к обсуждению политической части Минских договоренностей.

Перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, ее ни Пристайко, ни кто-либо другой единолично вычеркнуть оттуда не может. У этой темы, к сожалению, есть двойное дно. Во-первых, можно и нужно говорить о временном отказе от внешнеполитической повестки вступления в Североатлантический альянс как таковой, причем на длительный срок. Лет эдак на 10. Во-вторых, вечные призывы властей к НАТО мешают разрешению конфликта на Востоке страны. Грубо говоря, что нам сейчас важнее: быть в НАТО и без Донбасса, или обсуждать Минские договоренности, чтобы впоследствии решить вопрос территориальной целостности страны, но не вступить при этом в военный блок?

Далеко не все полагают, что ответ на этот вопрос прост. Интересно, что Пристайко с 2017 по 2019 год, при президентстве Петра Порошенко, вплоть до назначения на пост главы МИДа, руководил миссией Украины в НАТО. Теперь же Порошенко призывает уволить Пристайко за его предположение об отказе от мечтаний о НАТО и таким образом обнажает свой милитаристский настрой.

Пристайко, придя на «Би-би-си», всего лишь озвучил то, на что явно намекают европейские державы. Великобритания прямо заявляет, что поддержит отказ Украины от вступления в НАТО, немецкий канцлер Олаф Шольц говорит уклончиво, но тоже вроде бы не против. Получается, что многие украинские партнеры и соседи – члены военного блока, но пользы от этого Киеву никакой.

Запад прекрасно понимает, что если бы между Украиной и Россией начались военные действия, то плацдармом стал бы не Харьков, не Мариуполь, не Киев и не Одесса, а именно Донбасс. Все началось вопросом соблюдения или хотя бы согласования Минских договоренностей – все должно ими же и закончиться. В это же время в «ЛДНР» вовсю говорят о «плане вторжения» на Донбасс Вооруженных Сил Украины – вы представляете, какими врагами перед дончанами предстают ВСУ?

И не столько ВСУ, сколько образ «коллективного врага» вообще, нещадно педалируемый на Западе. Киев получил так много вооружений от США, что пропаганде будет достаточно говорить – это НАТО ведет против нас войну. В худшем милитаристском сценарии Альянс действительно может вступить в конфликт, и это со стопроцентной уверенностью можно будет считать началом настоящего раскола Украины, потому что НАТО будет вести военные действия не на своей территории. Статус союзника Североатлантического альянса не помог Афганистану, сейчас же ситуация повторяется у нас, только в виде фарса. Но на Западе забывают, что никто в украинском сценарии не подходит на роль талибов...

Складывается острое ощущение, что Запад использует слово «НАТО» исключительно для устрашения, как, например, шестиклассник, который, заигравшись, угрожает неким «старшим братом». А тому, возможно, и безразличны проблемки младшего... Там все еще надеются на невоенные рычаги, что стало понятно после последних заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пока откровенно слабее Меркель. Партнеры по НАТО, прежде всего США, неоднократно требовали от него публично пообещать не запускать «Северный поток-2» в эксплуатацию в случае вторжения РФ на Украину, однако он любыми способами уходит от ответа и не дает таких гарантий. Экономика в связи с энергоресурсами оказалась гораздо важнее показного милитаризма.

И Киеву здесь тоже следует искать исключительно экономическую выгоду, а не пытаться показать, какие мы воинственные. Таким образом, донбасский кейс тесно связан с «Северным потоком-2» и Минском, что есть экономика и политика, но никак не военщина. А значит, в военном дискурсе о НАТО на данный момент просто нет смысла, и пресловутый Пристайко, как бы он ни оправдывался, попал пальцем в небо.