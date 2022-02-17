Находясь с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, Зеленский вышел в море на борту поисково-спасательного судна «Капитан Чусов» и заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

Во время перехода акваторией судно «Капитан Чусов» приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы «Донбасс» и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ «Лубны».

Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, президент поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу.

Начальник регионального управления Морской охраны ГНСУ Олег Костур в память вручил Главе государства сувенир – памятный знак Морской охраны.