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Росія більше не вимагає «денацифікації», а також не проти вступу України до ЄС, якщо та відмовиться від НАТО.

Про це повідомляє The Financial Times, посилаючись на слова анонімних джерел.

Сторони обговорюють відмову України від членства в НАТО «в обмін на гарантії безпеки та перспективу вступу до ЄС».

У документі немає первинних вимог про «денацифікацію» та «демілітарізацію» та «правового захисту» російської мови в Україні. Такі поступки Кремля пов'язують з надзвичайним супротивом українців та шаленими втратами росіян у цій війні.

Сама ж Україна та її західні партнери у цьому питанні досить скептичні і припускають, що Путін може використати переговори, щоб поповнити ресурси та спланувати подальше захоплення України.

Джерела FT кажуть, що Україну непокоїть щоденна зміна позиції країни-агресора.

Зазначається, що в рамках угоди Україна може зобов'язатися не розробляти ядерну зброю та не розміщувати на теориторії військові бази інших держав, а натомість отримаєгарантії безпеки від  Росії, США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Китаю, Італії, Польщі, Ізраїлю і Туреччини.
ForUm

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