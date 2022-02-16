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Сотрудники Ривненской таможни под руководством и.о. начальника организовали схему «растаможки» грузовых автомобилей по «заниженным ставкам».

Об этом сообщила пресс-служба облуправления СБУ. 

Оперативники разоблачили злоумышленников, организовавших схему занижения таможенных платежей при импорте грузовых автомобилей в пользу одной из частных коммерческих структур, пишет 368.media со ссылкой на местное управление СБУ.

Импортер, с целью минимизации таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, сознательно вносил в сопроводительные документы заведомо ложные данные, выдавая новые автомобили за подержанные, а таможенники этого «не замечали», передает издание vlasti.net.

Благодаря такой «служебной халатности» одному из импортеров грузовых автомобилей удалось в течение только последнего года растаможить до 20 автомобилей с недоплатой государству на каждом, по меньшей мере, 270 тыс. гривен.

Такие действия злоумышленников нанесли ущерб государству на сумму почти 5 млн гривен. И.о. начальника Ровенской таможни Гостаможслужбы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК.

С учетом того, что Ровенская Таможня ежемесячно оформляет порядка 10 тысяч импортируемых транспортных средств, становится понятным возможный масштаб злоупотреблений.

Участники этого рынка поделились с нами инсайдом об условиях работы на таможне. С их слов организована и много лет функционирует многоступенчатая преступная схема, в которую вовлечены инспектора таможни и их руководство, предприятия-импортеры и брокеры, бывшие руководители региональных таможен и действующие руководители правоохранительных органов вкупе с лоббистами даже в Верховной Раде.

Так, платой за беспрепятственное прохождение таможни является $100 с физического лица и $200 с фирмы. Взамен предоставляется возможность растаможки автомобиля по «скорректированному» пакету документов о его приобретении с существенно заниженной стоимостью, что позволяет минимизировать отчисления в бюджет – пошлину, акциз и НДС, в среднем до 2 тыс. евро, что в итоге оборачивается ежемесячными недоимками только по Ровенской таможне от 500 до 600 млн. грн., принося 1,5-2 млн. $ «черного нала» задействованным участникам схемы.

При таких требованиях честный импортер не в состоянии обеспечить таких «льготных» условий своим клиентам и уходит с рынка.

Основными локациями, где и происходят таможенные оформления с подменой документов – это таможенные посты «Ривне» — начальник Гливчук Александр Владимирович, «Дубно» — начальник Латыш Василий Васильевич и «Сарны» — и.о. начальника Кравченко Тарас Владимирович, а его бывший заместитель – Шапирко Михаил Петрович, в настоящее время начальник отдела областной таможни, в узком кругу известен как администратор аккаунтов в Facebook «Павел Верещагин» и аналогичных по содержанию, где он исполняя заказы своих кураторов сводит счеты с конкурентами-таможенниками и неподконтрольными импортерами.

Именно эти лица фактически администрируют работу подчиненных таможенных инспекторов, контролируют правильность их работы, оперативно решают текущие вопросы с импортерами и таможенными брокерами.

Вопросы коммуникаций и лоббирования как на местном уровне, так и в центральных офисах правоохранительных органов в Киеве решают бывшие руководители Ровенской таможни Иванов Иван Иванович, Панчук Сергей Евгеньевич и Пригарский Роман Петрович, чьи фамилии прочно ассоциируются в десятках журналистских расследованиях с коррупцией, взяточничеством и незаконным обогащением. Более 5-ти лет эти лица без риска быть пойманными на взяточничестве, общаются с импортерами и брокерами, принимают от них деньги, рассчитываются с «крышей» в правоохранительных органах и постоянно пытаются вовлечь в эту сферу новых лоббистов. Их общее состояние оценивают в более чем 10 млн $.

«Топ-менеджером» схемы на сегодняшний день является Николай Надейко, который с подачи знакомого правоохранителя – начальника управления стратегических расследований Одесщины Вячеслава Ефтения, который, кстати, в прошлом также работал в Ровенской области, и попался пьяным за рулем, был сведен со всеми «заинтересованными» сторонами. От правоохранителей на местном уровне схему прикрывает начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Ровенской области Юрий Бурый, давно уже купленный «с потрохами» Надейко, который для него организует элитные пьянки и охоты, как, в свое время и для руководителя НАБУ Артема Сытника.

Покровителями схемы на высших ступенях власти в последнее время фигурировали заместитель министра МВД Евгений Енин и народный депутат Александр Ковальчук от партии «Слуга народа», который, кстати, давно занимается вопросами эффективной коммуникации уже приведенного Иванова, — сообщил журналистам источник на таможне.

Исходя из вышеизложенного, изобличение руководства Ровенской таможни в злоупотреблениях прошлого года при оформлении 20 автомобилей, выглядят пока как точечный удар по взяточникам и «теневым» бенефициарам, не способный повлиять на коррупционные риски в целом.
ForUm

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