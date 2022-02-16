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Российские военные сообщили о возращении с учений в Крыму подразделений Южного военного округа.

«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», - сообщило мин6обороны России.

Там заявили, что личный состав подразделений осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

«В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ», - сообщили в минобороны РФ.

15 февраля в Минобороны РФ объявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений.
ForUm

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