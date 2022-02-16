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Соединенные Штаты не считают Россию и ее граждан врагами, и у Вашингтона нет цели дестабилизировать РФ, заявил президент США Джо Байден во время обращения к американцам.

«Ни США, ни НАТО не представляют угрозы для России. Украина не представляет угрозы для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. У нас также нет планов по размещению там ракет», - приводит слова Байдена Интерфакс.

Президент США добавил, что Вашингтон не угрожает россиянам.

«Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги», - подчеркнул Байден.

Он также выразил мнение, что россияне не хотят «кровавой разрушительной войны» с Украиной, с которой Россия тесно связана историей и культурой.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник, 15 февраля, объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.  

 
ForUm

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