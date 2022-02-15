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Бывший главарь группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников был назначен на должность заместителя председателя правительства Калмыкии, сообщил глава республики Бату Хасиков.

До этого Трапезников занимал должность мэра города Элисты. Хасиков в Instagram назвал Трапезникова «хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения».

Он сообщил, что его новый заместитель будет заниматься «важными для Калмыкии вопросами» – природным и экологическим потенциалом, а также будет привлекать ресурсы для выполнения планов развития сельского хозяйства.

 

 

Дмитрий Трапезников – уроженец Краснодара, почти всю жизнь проживший в Донецке. С 2014 года он занимал руководящие должности в группировке «ДНР», а после убийства главы донецких боевиков Александра Захарченко было короткое время и.о. главы «республики».

В сентябре 2019 года Трапезникова назначили исполняющим обязанности главы Элисты. Его кандидатуру на должность мэра внес Бату Хасиков, но многие эксперты считали, что за назначением стоял советник президента Путина Владислав Сурков. Почти сразу же в Элисте начались протесты против назначения Трапезникова. 3 марта 2020 г. он стал главой администрации столицы региона Калмыкия.
ForUm

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