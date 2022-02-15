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Призыв Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» является «эскалационным действием», которое осложнит ситуацию в Европе, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Естественно, выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе», – сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

По его мнению, «даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов».

«Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе», - заявил он.

Как сообщал ForUm, Госдума РФ на заседании 15 февраля приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания так называемых «ЛНР» и «ДНР».
ForUm

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