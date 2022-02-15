Индия призывает своих граждан уехать из Украины по возможности и избегать поездок в страну.

«Учитывая неопределенность текущей ситуации в Украине, граждане Индии, в частности студенты, пребывание которых в Украине не является необходимым, могли бы временно покинуть страну. Также советуем индийским гражданам избегать несущественных поездок в Украину», - заявили в посольстве Индии.

Дипведомство также просит представителей индийских национальностей находиться на контакте с дипломатами и сообщать свое место пребывания в Украине.

Посольство Индии продолжает работать в Киеве.