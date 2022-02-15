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Место для строительства аэропорта выбрано в Мариупольском районе: там, где есть существующая взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.

Как рассказал pr.ua заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров, получен специализированный отчет о выборе одной из трех предложенных локаций для строительства аэропорта.

Она находится в километре от села Юрьевка.

«В настоящее время мы ждем окончательное решение международной комиссии гражданской авиации ICAO – подали с уменьшением границы ограничений до 60 километров», - уточнил заместитель мэра.

Юрьевка находится от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а Мариуполь от линии разграничения еще на расстоянии десятков километров, суммарно – около 70-75 километров.

По его словам, рассматривались несколько вариантов размещения аэропорта – в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После исследований специализированной организацией решили, что Юрьевка подходит более всего по разным параметрам – углы наклона при взлетах, посадках и так далее.

Финансирование ожидается по президентской программе «Большое строительство» на сумму порядка 120 миллионов долларов.
ForUm

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