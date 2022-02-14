Церковь – это лечебница человеческих душ, и потому уместно сравнить ее с медицинским учреждением.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«От людей не особо воцерковленных часто приходится слышать вопрос в адрес духовенства: если Бог один, какая разница, в какую церковь ходить, почему бы всем просто не объединиться? Увы, развернутый ответ вопрошающих редко удовлетворяет, ведь чтобы понять сущность православной экклезиологии, нужно обладать определенным образовательным багажом. Да и само слово «экклезиология» многие слышат впервые», - сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что в данной ситуации можно попробовать провести аналогию с предметами, знакомыми большинству людей.

Церковь – это лечебница человеческих душ, и потому уместнее всего её сравнить с медицинским учреждением, отметил архиерей.

«Представим себе, что в стране есть некий самый авторитетный медицинский Институт. Некогда он был основан величайшим врачом, с тех пор из поколения в поколение врачей там передается традиция служения страждущим и болящим. И, конечно, передаются и все необходимые медицинские знания.

И вдруг параллельно открывается еще один как бы «медицинский» институт, а «врачи», которые там работают, – совершеннейшие шарлатаны с поддельными сертификатами. Ситуацию не спасает и то, что туда ушел работать некогда настоящий врач, в свое время изгнанный из настоящего Института за нарушения, несовместимые с работой доктора, и лишенный лицензии. И вот представим, что какая-то часть общества, очень поверхностно разбирающаяся в медицине, всё время требует от истинного Института объединиться с шарлатанским. Пойдет ли на это учреждение, цель которого – служение людям? Безусловно, нет! Это значит поставить под угрозу жизнь и здоровье многих людей. Конечно, Институт мог бы принять кого-то из сотрудников шарлатанского учреждения, но при условии пересдачи ими всех экзаменов, подтверждающих их профпригодность и признание своей предыдущей деятельности незаконной», - сказал управделами УПЦ.

И далее владыка продолжает проводить аналогию.

«Представим себе ещё один вполне себе законный Институт, который по каким-то отнюдь не медицинским причинам, а ради расширения собственного влияния или еще из-за чего-то вдруг решает взять под свое крыло упомянутых шарлатанов. Они объявляются филиалом данного учреждения, и им выдается лицензия. Но никто этих псевдодокторов не проверяет на соответствие врачебной деятельности, не требует сдать экзамены, признать свою прошлую сомнительную практику незаконной. Просто так выдали сертификаты – и всё», - говорит архиерей.

Митрополит Антоний отмечает, что такой «филиал» не перестанет быть шарлатанской конторой. «Ведь никакой, даже самый признанный сертификат не сможет скомпенсировать невежество и обман. Разве только сам институт, выдающий сертификаты шарлатанам, повредит своей репутации и из него начнут бежать врачи, имеющие совесть», - считает он.

«Спасение человеческих жизней для настоящих лечебниц – это самое важное. Что же тогда говорить о Церкви, которая спасает сами человеческие души не для временной земной жизни, а для жизни вечной?», - подытожил управделами УПЦ.