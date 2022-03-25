Донецька обласна прокуратура вжила заходів для передачі майна, вилученого під час досудового розслідування кримінальних проваджень, на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, упродовж 3-х років прокурорами здійснювалось процесуальне керівництво в 11 кримінальних провадженнях щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, які є підакцизними товарами (ст. 204 КК України).

Зазначений товар вилучено, зокрема, у м. Краматорську під час санкціонованих слідчим суддею обшуків в автомобілях та нежитлових приміщеннях, які використовувались у протиправній діяльності.

На даний час вилучене майно, а саме понад 350 тис. пачок цигарок різних торгових марок на загальну суму понад 12,4 млн грн, передано у військові підрозділи Збройних сил України.

Досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими ГУ ДФС у Донецькій області.