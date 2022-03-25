также в разделеОбщество
ЗСУ спростовує заяви, що в Росії закінчуються сили та ракети 21
Померла вдова Василя Стуса 25
ЗСУ звільнили село на Київщині 41
ЗСУ знищили командувача 49-ї армії РФ Якова Резанцева 34
Італійський суд звільнив українського режисера, затриманого за запитом РФ 10
У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовилися воювати 30
Добровольцям тероборони підвищили пенсійні гарантії 13
Як оформлювати новонароджених під час війни 5
СБУ від початку російського вторгнення затримала понад 350 диверсантів 5
Прокуратура повідомила підозру російській співачці Чичеріній 10
Який статус і на який час можуть отримати українці в ЄС 22
Чиновник: Два депутати та ексмер Ізюма співпрацюють з окупантами 30
Окупанти пограбували квартиру Катерини Гандзюк у Херсоні 36
Звання міст-героїв присвоєно ще 4 містам 18
У військових РФ почались проблеми з фінансуванням 15
За місяць війни в Україні росія втратила понад 16 тисяч військових 14
Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь 13
На сьогодні погоджено 2 гуманітарні коридори 10

Донецька обласна прокуратура вжила заходів для передачі майна, вилученого під час досудового розслідування кримінальних проваджень, на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, упродовж 3-х років прокурорами здійснювалось процесуальне керівництво в 11 кримінальних провадженнях щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, які є підакцизними товарами (ст. 204 КК України).

Зазначений товар вилучено, зокрема, у м. Краматорську під час санкціонованих слідчим суддею обшуків в автомобілях та нежитлових приміщеннях, які використовувались у протиправній діяльності.

На даний час вилучене майно, а саме понад 350 тис. пачок цигарок різних торгових марок на загальну суму понад 12,4 млн грн, передано у військові підрозділи Збройних сил України.

Досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими ГУ ДФС у Донецькій області.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги