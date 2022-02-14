При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 42-летнему украинцу и двум гражданам РФ – сотрудникам ФСБ РФ – заочно сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщили ForUm'у в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2014 по 2018 годы так называемый «помощник-консультант депутата народного совета ДНР» активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ РФ, находившимися на псевдодолжностях помощника и советника председателя псевдореспублики Александра Захарченко. Соратник террористов собирал информацию разведывательного и военного характера, а также привлекал местное население в ряды боевиков.

В начале 2015 года подозреваемый познакомился с 42-летним залегендированным сотрудником Управления ФСБ РФ, который действовал под прикрытием с измененными анкетными данными и кроме должности «помощника главы ДНР» был «заведующим сектором энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства промышленности и энергии». Иностранец выступал так называемым «куратором» в энергетической и угольно-промышленной сфере и осуществлял контроль и налаживание взаимосвязей, кроме того, обеспечивал интеграцию указанных отраслей хозяйства и промышленности оккупированной территории Донбасса в экономическое пространство РФ.

В этот же период брат злоумышленника – 36-летний сотрудник Пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области также сотрудничал с «консультантом депутата» и числился так называемым внештатным советником Захарченко. Он выполнял функции «куратора» в сфере снабжения вооружением и военной техникой. Прежде всего, иностранец организовывал отправку с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой области военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и другого вооружения для НВФ террористической организации «ДНР».