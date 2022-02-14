Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили ситуацию вокруг нашего государства – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, стороны провели телефонный разговор вечером в воскресенье, 13 февраля.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днипро и Одесса – в безопасности и под надежной защитой», – заявил он.

Президент Украины отметил шаги Соединенных Штатов и других партнеров, продолжающих оказывать нам действенную поддержку.

«Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений», – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Байдена за непреклонную поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

«Мы готовы обсуждать их в разных форматах», - отметил Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.

Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

«Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства», – подчеркнул Президент.

Лидеры обсудили санкции за эскалацию агрессии Россией.

Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом: «Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что решает стабилизацию ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».