Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы для усиления ответственности за буллинг. Прежде всего необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей.
Что предлагает омбудсмен, в материале РБК-Украина.
Какая сегодня ответственность за буллинг
Теперь если суд принял решение о виновности лица в зависимости от ситуации, буллер несет административную ответственность по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.
А если руководитель учебного заведения не сообщил полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса - это карается штрафом или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.
Новые санкции за буллинг
Ситуации, когда педагог продолжает работать в школе или претендует на руководство или получает новое звание несмотря на признание его виновным в буллинге, опасны для учеников. Омбудсмен считает, что нужно закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов. В часности:
- понижение категории;
- лишение педагогических и почетных званий;
- лишение надбавок и премий.
Сейчас на сайте Верховной рады Украины находятся три законопроекта по совершенствованию законодательства - №6393, №6393-1, №6457. Ими, в частности, предлагается:
добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, учреждений здравоохранения, детских учреждений оздоровления и отдыха и тому подобное;
внести определение "буллинг" также в другие законы - "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".
Травля педработников
Также омбудсмен предлагает обновить законодательство о наказании за травлю педагогов. По его словам, самая горячая проблема в учебных заведениях - это моббинг - систематическая травля, психологический террор, формы снижения авторитета, форма психологического давления в виде травли сотрудника в коллективе.
"Но пока понятие моббинга не внесено в Кодекс Украины об административных правонарушениях и не определена мера наказания за него. А соответствующий законопроект, который предлагал предоставить определение моббинга и установить за такие действия ответственность, отклонен", - сообщил он.
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