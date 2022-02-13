Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Главными темами были антироссийские санкции и ситуация в сфере безопасности.

Как пишут Факты, об этом украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

«Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках нормандской четверки», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина поддерживает урегулирование нынешней напряженной ситуации именно дипломатическим путем.

Зеленский также поблагодарил Мишеля за утверждение в Совете ЕС €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи для Украины. Это решение еще предстоит одобрить Европарламенту.

Накануне прошли переговоры между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух государств обсудили ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках Нормандской четверки и трехсторонней контактной группы.