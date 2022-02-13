Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Главными темами были антироссийские санкции и ситуация в сфере безопасности.
Как пишут Факты, об этом украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте.
«Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках нормандской четверки», – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина поддерживает урегулирование нынешней напряженной ситуации именно дипломатическим путем.
Зеленский также поблагодарил Мишеля за утверждение в Совете ЕС €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи для Украины. Это решение еще предстоит одобрить Европарламенту.
Накануне прошли переговоры между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух государств обсудили ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках Нормандской четверки и трехсторонней контактной группы.
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