У південній провінції Ємена Абіян невідомі викрали п’ятьох співробітників Департаменту безпеки ООН та вимагали за них викуп.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцевих чиновників, пише Суспільне.

Зазначається, що напад стався ввечері 11 лютого, коли співробітники організації поверталися із регіонального відрядження до столиці Ємену. Серед заручників — четверо єменців та іноземець. Проте, за даними Yemen Press Agency, невідомі викрали шістьох співробітників ООН — одного болгарина та п'ятьох єменців.

"Ми знаємо про цей випадок, але зі зрозумілих причин не будемо коментувати», - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

В ООН додали, що перебувають у тісному контакті із місцевою владою та намагаються звільнити своїх співробітників. За даними місцевої влади, викрадачі вимагали викуп та звільнення деяких екстремістів, яких утримує міжнародно визнаний уряд. Зі зловмисниками ведуться переговори. У викраденні підозрюють бойовиків "Аль-Каїди" на Аравійському півострові", яка вважалася найнебезпечнішою гілкою глобальної мережі та намагалася здійснити напади на території США. Однак офіційно поки ніхто не взяв відповідальність за напад.

Повідомляється, що викрадення є поширеними в Ємені, де племінні ополчення та екстремісти, пов’язані з "Аль-Каїдою", захоплюють заручників в обмін на полонених або гроші.

Ємен потопає у громадянській війні з 2014 року, коли підтримувані Іраном шиїтські повстанці із руху "Ансар Алла" захопили контроль над столицею Саною та більшою частиною півночі, змусивши уряд тікати на південь, а потім до Саудівської Аравії.