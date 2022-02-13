Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений. Данілов заявляє про достатність сил та засобів для захисту Харкова, у разі агресії з боку РФ, пише Діло.

“По-перше, Харків буде захищений, і це станеться обов’язково, у разі російської агресії. Мені тільки незрозуміло – навіщо росіянам ті клопоти під назвою Україна. Повірте, ми нікому нічого не віддаватимемо. Нам чужого не треба, але своє ми віддавати не будемо. І вони це дуже добре знають. Вони знають позицію українців: що ми воюватимемо за своє”, – заявив Данілов та додав, що у разі російської агресії щодо Харкова сил та засобів в Україні для захисту міста більше ніж достатньо, зокрема завдяки військовій допомозі західних партнерів України.

Раніше в інтерв’ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія на підставі “захисту” російськомовного населення може спробувати захопити українські території. Як приклад, він навів Харків, наголосивши, що напад на місто стане початком великомасштабної війни.