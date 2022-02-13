также в разделеПроисшествия
Командующий ООС: Украинские военные надежно контролируют ситуацию на Донбассе 1
С понедельника прекращаются полеты над Украиной 37
Американцы назвали девять различных маршрутов в ходе вторжения в Украину 322
Сбушники подстрелили 5 старателей на Ривненщине, ГБР начало проверку 29
От взрыва на Ривненщине погибли два человека, полиция проверяет, что взорвалось 12
В Украине – 41 229 новых случаев COVID-19 за сутки 11
В Украине за сутки – 41 694 новых случаев COVID-19 15
Резников снова заболел коронавирусом 19
В Украине – более 38 тысяч новых случаев COVID-19 13
Три области переходят в «красную» зону 49
За сутки в Украине – 34 353 новых случаев COVID-19 12
На Львовщине автомобиль упал в реку, водитель погиб 26
В Украине за сутки – 23 378 новых COVID-19 13
Fox News: При полномасштабном вторжении РФ, Киев "падет" за 72 часа 127
В Украине хотят попавших в ДТП водителей обязать проходить проверку на алкоголь 18
ОБСЕ зафиксировала скопление военной техники боевиков на Донбассе 36
Reuters: В случае нападения России, Украина потеряет до 25 тысяч военных 333
В Верховном суде опровергают исчезновение 68 ведомственных автомобилей 26

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений. Данілов заявляє про достатність сил та засобів для захисту Харкова, у разі агресії з боку РФ, пише Діло.

“По-перше, Харків буде захищений, і це станеться обов’язково, у разі російської агресії. Мені тільки незрозуміло – навіщо росіянам ті клопоти під назвою Україна. Повірте, ми нікому нічого не віддаватимемо. Нам чужого не треба, але своє ми віддавати не будемо. І вони це дуже добре знають. Вони знають позицію українців: що ми воюватимемо за своє”, – заявив Данілов та додав, що у разі російської агресії щодо Харкова сил та засобів в Україні для захисту міста більше ніж достатньо, зокрема завдяки військовій допомозі західних партнерів України.

Раніше в інтерв’ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія на підставі “захисту” російськомовного населення може спробувати захопити українські території. Як приклад, він навів Харків, наголосивши, що напад на місто стане початком великомасштабної війни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги