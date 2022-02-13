Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила припинити польоти в Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на De Telegraaf.
Зазначається, що запланований на вечір суботи авіарейс до Києва скасовано.
Згідно з інформацією видання, авіакомпанія ухвалила таке рішення як запобіжний засіб через напружену ситуацію навколо України.
Наприкінці січня KLM заборонила екіпажам своїх літаків залишатися на ночівлю у Києві.
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