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Народный депутат, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко в срочном порядке вывозит за рубеж валюту и эвакуирует семью. Такой информацией поделился блогер Юрий Гаврилечко.

“Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Причем не просто так… очевидно, вспомнив «боевое прошлое», для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора», - написал блогер в Facebook.

По его данным, о попытке Порошенко использовать автомобили Нацбанка стало известно СБУ, а от них – Офису Президента. Аренду заблокировали, но замглавы ОП Андрей Смирнов успел получить выговор за то, что не предусмотрел такого шага со стороны пятого президента.

Как пишет блогер, помощь Порошенко, якобы, оказал Ринат Ахметов.

«Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ. Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич «ведёт переговоры» с отечественными спецами по «регулируемому переходу кордонов обходным путем» о предоставлении его кортежу «зелёного коридора» на границе», –заключил блогер.
ForUm

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