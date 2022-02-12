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Украинские законодатели предлагают снизить ставку налогов на доходы физлиц для мотивации бизнеса не платить зарплату в конвертах. Это чревато дефицитом бюджетов Пенсионного фонда (ПФУ) и фондов социального страхования.

Как пишет Апостроф, об этом идет речь в материале сайта РБК-Украина.

С критикой такой инициативы выступают в Министерстве финансов. Мол, снижение ставки подоходного налога окажет негативное влияние как на государственный, так и на местные бюджеты. В частности, по итогам 2021 года потери местных бюджетов составили бы 212 миллиардов гривен. За счет НДФЛ происходит финансирование детских садов, школ, больниц, соцпомощи и субсидий, льготного проезда населения.

"Снижение ставки единого взноса приведет к дефициту бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, что потребует источников покрытия расходов государственного бюджета и может привести к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и другим социальным выплатам", - отмечают в ведомстве.

Объединение налога на доходы физлиц с единым социальным взносом возможно только, если будут найдены компенсаторы потерь бюджета, говорят в ведомстве.

Опасения Министерства финансов полностью обоснованы, ведь в 2021 году собрали 349 миллиардов гривен ЕСВ. Эти средства не идут в госбюджет, почти вся сумма – это доход Пенсионного фонда. В то время как расходы Фонда значительно выше - вместе с трансфертами из госбюджета - около 521 миллиарда гривен, говорится в материале.
ForUm

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