Высший антикоррупционный суд избрал депутату Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владиславу Трубицыну, подозреваемому во взяточничестве, меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 14,9 млн гривен.

Такое решение ВАКС принял поздно вечером 11 февраля, передают Українські Новини.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Трубицыну.

Его арестовали и назначили залог в 14,86 млн гривен.

В случае внесения залога Трубицын будет обязан сдать заграничный паспорт, не отлучаться из Киева без разрешения и носить электронный браслет.

Как сообщалось ранее, подозреваемый во взяточничестве депутат Киевсовета Трубицын владеет квартирой, земельным участком, домом в Киеве и автомобилем Mercedes-Benz S 600 2018 года выпуска стоимостью 2 млн гривен.

9 февраля Национальное антикоррупционное бюро уличило депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в получении крупной взятки. Тогда же стало известно, что в деле кроме депутата горсовета фигурируют еще 5 человек.