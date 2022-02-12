До Верховної Ради України внесли законопроєкт про штрафи №7026, дата реєстрації 7.02.2022 р. Далі восьмого лютого його подали на розгляд, а дев’ятого на ознайомлення. Якщо його підтримають, то змінятися розміри штрафів для порушників ПДР. Але сплачувати нові штрафи будуть не всі водії, а лише власники дорогих автомобілів, навіть не дорогих, а елітних, пише AVTOSOTA.

Говорячи простими словами: власники дорогих автомобільних засобів будуть у разі порушення ПДР сплачуватимуть у 10 разів більше, ніж власники більш бюджетних автівок. У пояснювальній записці, що додається до документа, зазначено, що мається на увазі під терміном «елітний автомобіль».

Отже, так називаються всі легкові авто, ринкова вартість яких вище від 375 мінімальних заробітних плат (термін та визначення також запропоновані ініціаторами проєкту). Оскільки з першого січня 2022 року розмір заробітної плати в Україні встановлено 6 тисяч 500 гривень, то за підрахунками, елітний транспорт коштує від 2 млн 437 тис 500 грн, що у валюті за нинішнім курсом 85 тис $ мінімум.

Середньоринкову вартість транспорту визначатиме Міністерство економіки. Щорічно до першого лютого цей писок затверджуватиме уряд. Потім інформація з’являтиметься на веб-сайті, і кожен зможе його переглядати.

У законопроєкті запропоновано внести зміни у чинний Кодекс України КУАП. Якщо його приймуть, то штрафи виростуть у разів. Наприклад, якщо власник Lanos за перевищення швидкості має сплатити 340 гривень штрафу, то володар Audi Q8 2020 року заплатить 3400 гривень. Якщо у водія не має водійського посвідчення, то порушники заплатять 3400 та 34 000 гривень відповідно.

Реалізація проєкту запланована на 2023 рік. Але для початку потрібно прийняти ряд інших законів у податковому та адміністративному кодексах України.