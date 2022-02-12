Политики снова заговорили о налоговой реформе. На этот раз – о том, по каким ставкам облагать доходы граждан. В Раде есть несколько идей, как снизить налоги, создав стимулы для вывода зарплат из "тени". В Минфине просят не торопиться, а сперва решить, за счет чего потом латать "дыры" в госбюджете. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Верховной раде стартовала дискуссия о новой налоговой реформе. Ключевой ее месседж – общую ставку налогов на доходы физлиц нужно уменьшить, тем самым мотивируя бизнес не платить зарплаты в конвертах и не использовать схемы уклонения. По задумке, это позволит "отбелить" экономику, дав больше ресурса для бюджета даже при снижении ставок.

Есть несколько концепций, как можно провести реформу. Все они на первый взгляд на руку бизнесу, но в любом случае – в минус казне. Глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") говорит о двух возможных вариантах. Первый – по сути, объединить подоходный налог (НДФЛ), военный сбор и единый соцвзнос в один налог с последующим снижением общей ставки. Среди рабочих версий – поэтапно снизить ставку на доходы до 25% с нынешних в среднем 37%.

Либо же второй вариант – ЕСВ оставить как есть (22%), но снизить в два раза ставку налога на доходы физлиц, убрав также военный сбор. Последний вводили еще в 2014 году как временное решение для формирования фонда на нужды армии, но по факту это уже воспринимается как дополнительные 1,5% подоходного налога.

Пойдя по пути снижения налоговой нагрузки, Гетманцев считает справедливым тут же убрать возможности для минимизации отчислений с зарплат, к примеру, закрыв вопрос с оплатой труда через оформление сотрудников "ФОПами". "Невозможно уменьшить ставку налога в два раза, до 10%, и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФЛП", – сказал он в интервью НВ. Как это будет сделано и будет ли – предстоит ответить в ходе реформы.

Минфин ищет компенсаторы

Прописать единую ставку налога на доходы физлиц на уровне 20% и отменить ЕСВ предлагает и замглавы Гетманцева в комитете Ярослав Железняк. В конце января он вместе с коллегами из фракции "Голос" внес в Раду проект закона, идея которого – поэтапно снижать ставку до 2026 года, начав в 23-м с 29%.

Снижение ставки, как считают в "Голосе", не приведет к потерям бюджета, а в перспективе вообще обеспечит дополнительные доходы. "Высокий уровень финансовых поступлений в бюджет будет обеспечено за счет легализации зарплаты, начиная с 2023 года и в дальнейшем", – сказано в прояснении к проекту Железняка.

Гетманцев же признает, что риски для бюджета есть, и вокруг этого вопроса, по его словам, как раз и происходят ключевые дискуссии с Министерством финансов. В Минфине пока скептично оценивают идею депутатов. И не только потому, что эту историю будет непросто согласовать с кредиторами, в том числе и с МВФ.

В ответе на запрос РБК-Украина в ведомстве указали, что снижение ставки подоходного налога приведет к потерям государственного и местных бюджетов. Здесь для последних только по итогу прошлого года цена вопроса – 212,2 млрд гривен.

За счет подоходного налога финансируются детские сады, школы, больницы, выплачивается соцпомощь и субсидии, напомнили в Минфине. НДФЛ – это еще и ресурс для компенсации по льготному проезду населения и других расходов на местах.

Объединение подоходного налога с ЕСВ в Минфине считают возможным только в случае поиска компенсаторов потерь бюджета. Иначе, кроме перечисленного, могут возникнуть другие проблемы.

"Снижение ставки единого взноса приведет к дефициту бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, что потребует источников покрытия расходов государственного бюджета и может привести к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и другим социальным выплатам", – допустили в Минфине.

Опасения Минфина небезосновательны. За прошлый год было собрано 349 млрд гривен ЕСВ. Эти деньги не идут в госбюджет, почти все – это доходы Пенсионного фонда. Но расходы ПФ гораздо выше – с учетом трансфертов из госбюджета они превысили 521 млрд гривен.

После отмены соцвзноса все это будет исключительной головной болью правительства и полностью станет строкой расходов госбюджета. Особенно, если снижение ставок не даст нужного эффекта и бизнес не поверит в реформу, предпочтя остаться в "тени". И/или начнется "закручивание гаек" компаниям, которые и так исправно платят даже при нынешних высоких ставках налогов.

Бизнес, конечно, поддержит снижение ставок, говорит руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Но главное, чтобы в ходе этого не прижали с другой стороны.

"Бизнес хочет работать в условиях налоговой предсказуемости, чтобы подобные реформы или эксперименты не ухудшили их состояние. И это не должно происходить за счет легального бизнеса. Тем более что эффект при детенизации часто бывает обратный – нелегальный рынок, контрафакт, контрабанда. И по факту получаем снижение базы налогообложения", – отметил эксперт.

Да и, по большому счету, как говорит Забловский, вопрос налоговых ставок сейчас не стоит так остро, как, к примеру, состояние инвестиционного климата, эффективность работы регуляторных органов и неоправданное силовое давление на бизнес.

Горький опыт или что не вышло в 2016-м

Шесть лет назад уже был опыт снижения ЕСВ – с 2016 года ставку опустили почти в два раза – до 22%. И хотя на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк ожидал ответной реакции от бизнеса в виде "отбеливания" зарплатных ведомостей, по факту власти получили в первый год падение по сбору ЕСВ почти на 54 млрд гривен. Это на 29% меньше, чем годом ранее, когда действовали более высокие ставки.

Оптимистам это дало повод сказать, что пропорционально недобор оказался меньше, чем снижение ставок. Пессимисты же не увидели намерений бизнеса платить "белые" зарплаты. Последние, возможно, были ближе к истине. Кабмину вскоре пришлось увеличить бюджетную дотацию Пенсионному фонду, получившему "дыру" после снижения соцвзноса.

Уже новое правительство во главе с Владимиром Гройсманом, видя миллиарды недобора по ЕСВ, не стало отыгрывать реформу Яценюка и повышать ставки (хотя такие варианты и рассматривали), но резко подняло минимальную зарплату. Этот шаг обеспечил большую базу для отчислений соцвзноса. Вдобавок началась "ревизия" по льготникам, которые по разным причинам имели право не платить ЕСВ.

Одной рукой понижая ставку, а другой – повышая зарплату, власти проявили непоследовательность, считает исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук. Из-за этого, по мнению собеседника, реформа не состоялась, слишком уж быстро был дан задний ход. Но и говорить, что "отбеливания" зарплат тогда не было, некорректно, считает собеседник. Хотя и оценить реальный эффект от снижения ЕСВ не удалось.

"Снизив ставку и получив недобор в Пенсионный фонд, все испугались и начали компенсировать через повышение зарплаты. Но детенизация не происходит мгновенно, нужно дать время людям привыкнуть", – говорит он.

Идея ликвидировать ЕСВ и объединить все в один налог сама по себе правильная, считает Боярчук. Начав эту дискуссию, власти, по сути, подтвердили, что соцвзнос уже давно по своей сути – налог на содержание пенсионеров, а не накопление на пенсию, как это пытаются преподносить.

В CASE-Ukraine считают, что при отмене ЕСВ и снижении ставок крупнейшим источником экономии для бюджета может стать именно пенсионная реформа. Ведь вопрос не в снижении налогов, а в том, на чем после этого можно сэкономить. Других компенсаторов как таковых в данном случае быть не может, учитывая насколько высокие суммы доходов на кону.

"Пенсионная система в том виде, в котором она задумывалась, уже не работает. Со снижением налоговой нагрузки нужно сказать людям, что ответственность за накопление пенсий перекладывается на них. Но это сложная реформа, это реформа на несколько поколений и на несколько политических циклов", – сказал Дмитрий Боярчук.

Не за горами две избирательные кампании, что может притормозить реформаторский запал политиков во власти. К тому же закончить дорогостоящие реформы, как в случае с налогами на доходы, одним может не хватить времени, а другие, взвесив риски, позже от них вообще откажутся, либо исказят на свой лад. Фундамент для дискуссии тем не менее заложен. И, возможно, в недалеком будущем при политической поддержке идея со сменой модели налогов на зарплаты все же наполнится большей конкретикой.