Разведывательное сообщество InformNapalm получило информацию о возможности проведения Россией диверсии под «чужим флагом» против собственных «имиджевых» объектов, в частности моста через Керченский пролив, с целью оправдания дальнейшей агрессии против Украины.

«Важна информация о проведении со стороны РФ тайных подводно-технических работ в запрещенном для плавания районе транспортного перехода через Керченский пролив. Сегодня InformNapalm от инсайдеров из оккупированного Крыма получил данные, что РФ готовится к созданию Casus belli, чтобы оправдать агрессию против Украины. Среди опций спецслужбы РФ рассматривают проведение диверсий «под чужим флагом» против собственных «имиджевых» объектов, в частности, Крымского моста», - сообщил руководитель InformNapalm Роман Бурко.

Он отметил, что эту инсайдерскую информацию «можно было бы считать очередной попыткой устрашения», но из других источников в течение недели также были получены «данные, которые могут дополнять эти предупреждения».

Так, по неопределенным причинам российские военные проводят в одном из запрещенных для плавания районе подводно-технические работы по очистке морских рассеивающих выходов транспортного перехода через Керченский пролив. Такие работы производятся в условиях строгой конспирации с запретом на использование средств радиосвязи.

В начале февраля 2022 г. на базе 561-го аварийно-спасательного центра РФ (расположен в г.Севастополь) проводилось испытание безэкипажного плавсредства неизвестной конструкции. Указанный Центр также используется не только для подготовки водолазов-спасателей, но и обучения военнослужащих Сил специальных операций, а именно боевых пловцов, по назначению имеющих навыки уничтожения кораблей и объектов прибрежной инфраструктуры (мосты, причалы и т.п.).

«Указанные факты происходят на фоне мощной информационной кампании РФ с фейками о «террористических угрозах» от Украины, - подчеркнул Бурко. - Указанные данные дополняют предположение, что россияне готовятся к тому, чтобы в случае необходимости и принятия политического решения осуществить провокацию с подрывом мостовых опор и последующим обвинением в этом украинской стороны».

Как сообщал ForUm, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину.