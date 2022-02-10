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В январе инфляция в Украине составила 10% в годовом исчислении – неизменно от темпов по итогам 2021 года.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Госстата.

Потребительские цены в январе 2022 года за месяц выросли на 1,3%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,1% или 7,6% за год в целом.

Изменения за месяц

В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Больше всего (на 20,5%) подорожали овощи. На 3,9-1,0% выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко, мясо, рис, сало, масло.

В то же время, на 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно.

Одежда и обувь подешевели на 5,7%, в т.ч. обувь – на 6,1%, одежда – на 5,4%.

Тарифы на коммунальные услуги выросли на 0,7%, на услуги образования – на 1,6%.

Изменения за год

Больше всего по сравнению с январем 2021 года выросли цены на масло (+34,2%) и овощи (+27,5%). Также около 20% за год подорожали сахар и хлеб.

В целом, продукты питания выросли на 14%.

Также стремительно росли цены на топливо и смазочные масла (+26.8%). На 20% выросли железнодорожный и автодорожный транспорт для пассажиров.

Алкоголь и табак подорожали на 9,3%, образование – на 17,4%.

Напомним, за 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.
ForUm

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