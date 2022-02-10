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Правоохранители задержали иностранца, который подозревается в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили 7 февраля в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Мужчине объявлено подозрение в совершении хулиганства. Розыск его подельников продолжается.

Напомним, 7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили четверо неизвестных. Правоохранители установили, что 49-летний потерпевший – помощник ненпрокуратура.

Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается.
ForUm

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