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Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация).

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе СНБО.

Ориентировочно в 17:30 состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом масштабной войны.

В ответ мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Зеленского не играть со словами.
ForUm

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