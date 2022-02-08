В МИД Украины заявили, что утверждение о том, что встреча президента Владимира Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности.

«Слухи, «близкие» источники, теории заговора не вобьют клин между крепкими отношениями между странами», - написал спикер ведомства Олег Николенко, назвав такие утверждения оторванными от реальности.

Он повторил объяснение, публично приведенное Анналеной Бербок, что встречу отменили из-за изменений в графиках обеих сторон.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за якобы отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву.