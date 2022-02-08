Если путем военного наращивания вокруг Украины руководство России стремилось отодвинуть силы НАТО от своих границ, то оно достигло прямо противоположных результатов.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Если Россия действительно хотела видеть меньше сил НАТО возле своих границ, она достигла противоположного. После 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и двинулась на Донбасс на востоке Украины, впервые в истории НАТО развернула боевые группы в восточной части Альянса. Это решение было согласовано во время Варшавского саммита в 2016 году. С тех пор НАТО значительно продвинулось вперед, включая создание сил высокой готовности с увеличением количества привлеченных войск, большими объемами воздушного патрулирования и общего присутствия в восточной части Альянса», - отметил руководитель НАТО.

Он напомнил, что на текущий кризис, возникший вследствие концентрации российских войск вокруг Украины и на ее оккупированных территориях, НАТО отвечает по трем главным направлениям. Первое - увеличение военного присутствия НАТО на суше, в море и в воздухе, что входит в компетенцию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. С этой целью союзники по Альянсу, в частности, Испания, Дания, Великобритания и США, предоставили больше возможностей для наблюдения за ситуацией и обеспечения безопасности в восточной части Альянса, особенно в Черноморском регионе.

«Все это происходит сейчас, и подтверждает тот факт, что НАТО находится там для защиты и обороны, а также для очень внимательного наблюдения и реагирования на происходящее в Украине и вокруг нее вблизи границ НАТО. В этом наша цель», – сказал Столтенберг.

Второе направление ответа Альянса на агрессивные действия России – повышение готовности сил реагирования НАТО, которые насчитывают 40 000 личного состава, и могут быть быстро развернуты при необходимости. Силы высокой готовности, которые входят в состав этих сил, могут быть применены в течение нескольких дней. При этом союзники выделили больше сил для участия в Силах реагирования НАТО, - в частности, Соединенные Штаты выделили для этой цели дополнительно 8 500 военнослужащих, которые могут быть дислоцированы на территории стран Альянса, отметил он.

Третье направление действий НАТО – уточнение собственного долгосрочного присутствия в восточной части Альянса.

«Сейчас мы ориентируемся на уточнение нашего долгосрочного присутствия в восточной части Альянса. Пока ни одно решение не было принято, но этот процесс продолжается внутри НАТО. Мы проводим консультации с нашими командующими относительно такого присутствия, чтобы укрепить нашу политику сдерживания и обороны… Наша главная цель – найти политическое решение. Мы убеждены, что между сдерживанием и обороной, с одной стороны, и стремлением к диалогу, с другой, нет никакого противоречия», - подчеркнул генсек Альянса.

Он отметил, что союзники по НАТО готовы обсуждать с Россией широкий круг вопросов, включая контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности. Все эти вопросы отражены в документе, который НАТО передало России для поиска общих подходов к решению существующей обеспокоенности. Но чтобы это произошло, по словам Столтенберга, Россия должна провести деэскалацию и путем переговоров с союзниками по НАТО искать мирный путь вперед.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что НАТО не принимает решения по поводу каких-либо санкций против государства-агрессора.

«Это не дело НАТО – принимать решения о санкциях. Но я приветствую факт, что союзники по НАТО – США, Канада, Великобритания и, безусловно, страны Европейского Союза, четко отметили: если Россия снова использует силы против Украины, цена таких действий будет высокая в форме экономических санкций», - сказал Столтерберг.

Напомним, союзники по НАТО последовательно призывают Россию прекратить военное наращивание вокруг Украины и провести деэскалацию напряжения для урегулирования всех вопросов в сфере безопасности путем диалога и переговоров.

НАТО и США передали России письменный ответ на проекты договоров о «гарантиях безопасности», которые были предоставлены им российской стороной в декабре прошлого года, и отвергли ультимативные требования Кремля отказаться от политики «открытых дверей» НАТО и свернуть военное присутствие Альянса в граничащих с Россией странах.

Президент России обвинил США и НАТО в «игнорировании» российских предложений по вопросам безопасности. Военное напряжение вокруг границ Украины, спровоцированное Россией, продолжается.