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Сотрудники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

Следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
ForUm

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