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В Киевской духовной академии и семинарии УПЦ 24 марта пройдет XII ежегодная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной школе».

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, конференция будет посвящена подвигу священномученика Александра Глаголева, а также изучению наследия новомучеников и исповедников ХХ века.

«В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения и 85 лет со дня мученической кончины выдающегося церковного ученого и известного киевского пастыря профессора Киевской духовной академии священномученика Александра Глаголева (1872-1937 годов)», - сообщается на сайте КДАиС.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотрено как очное, так и дистанционное участие в конференции (на платформе Zoom).

К участию в конференции приглашаются студенты духовных и богословских, а также светских учебных заведений.

Регистрация участников начнется 24 марта в 09.30 в корпусе № 45 (Актовый зал) на территории Киево-Печерской лавры. 

С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте КДАиС.
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