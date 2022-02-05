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Украинцы могут подтверждать трудовой стаж без трудовой книжки посредством реестра застрахованных лиц. Правительство расширило возможность подтверждения периода работы.

Как пишет Апостроф, об этом сообщил правительственный представитель в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Для этого Кабинет министров внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам оплаты труда. Поэтому теперь сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования отнесены к данным, подтверждающим трудовой стаж.

Таким образом, периоды работы можно подтверждать:

  • сведениями из трудовой книги;
  • электронной информацией, содержащейся в соответствующем госреестре, где ведется учет трудовой деятельности.

Нововведение делает бумажные трудовые книжки необязательными.

Как известно, трудовой стаж не играет основную роль в установлении размера пенсии, наибольший вес имеет личный коэффициент – насколько официальная зарплата отличалась от средней по стране. Если стаж добавляет ежегодно к пенсии 1%, то личный коэффициент способен повысить размер в несколько раз.
ForUm

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