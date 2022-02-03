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Вчера, 2 февраля, после многолетних судебных тяжб, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул гостиницу «Парус» в собственность территориального общества Днипра, сообщил мэр города Борис Филатов.

«Вскоре символ полувекового недостроя, и «одно из наиболее депрессивных сооружений страны» снесут», - написал он.

 «Господи, сколько аферистов-застройщиков хотели подкормиться на этом «жирном» месте… Как только они не пытались меня соблазнить… Ну а если серьезно, то недостроенный дом гостиницы «Парус» — это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всего страны. С 1975 года ( !) этот ужас стоял немым упреком и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами проблема Паруса не решалась», — добавил Филатов.

При этом, по его словам, огромный Трезубец, который был нанесен на стены гостиницы, перед сносом здания будет закрашен.

В начале 1970-х годов советская власть намеревалась построить новый символ Днепропетровска, которым и должна была стать гостиница «Парус». Здание должно было символизировать советскую мощь, грандиозность и размер государства. Было решено строить отель-небоскреб, а местом сооружения была выбрана набережная Днепра.

Утвержденное в 1974 году проектное строение представляло собой гостиницу на 996 мест. Через три года был возведен каркас здания, а ввод гостиницы в эксплуатацию предусматривался в 1979 году. В отличие от обычных советских построек при создании гостиницы «Парус» почти вся инфраструктура была создана еще до окончания главных работ.

С 1987 года строительные работы стали уменьшаться, а с 1995 совсем прекратились. Сказались проблемы с финансированием (еще в советские времена) и общее социально-экономическое положение в государстве.

Весь отель имеет 28 этажей. Само место строительства намывалось искусственным путем, после чего вбивались сваи, опирающиеся на гранитный щит, лежащий в основании сооружения.

В 2005 году небоскреб был продан ЧП «Ромбус-Приват» за $4 000 000. По условиям контракта покупатели должны были достроить гостиницу до 2015 года.

18 ноября 2021 вступило в силу решение центрального апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора купли-продажи между Днепровским горсоветом и компанией «Ромбус-Приват».
Forbes.ua

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