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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 51-летнему мужчине сообщили о подозрении в распространении материалов с призывами к захвату государственной власти, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и разрешении военного конфликта (ч. 2 ст. 109, ч .1 ст.110, ст.436 УК Украины).  Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2020 по 2021 год житель Мариуполя с использованием собственного аккаунта в запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» систематически распространял материалы антиукраинского содержания.

Злоумышленник неоднократно делился с другими участниками сети текстовыми записями и изображениями с враждебными призывами граждан Украины брать в руки оружие и силой добиваться так называемого «русского мира» на Донбассе, для присоединения его к Российской Федерации.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

 
Forbes.ua

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