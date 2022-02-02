США готовы рассмотреть предоставление России возможности убедиться, что на базах НАТО в Румынии и Польше нет крылатых ракет Tomahawk, сообщает Bloomberg.

Согласно осведомленным источникам агентства, администрация президента США Джо Байдена проинформировала Кремль о том, что готова обсудить предоставление РФ возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет Tomahawk на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше, передает Интерфакс.

Отмечается, что таким образом США хотят развеять опасения Москвы относительно того, что ракеты могут быть использованы для нападения на Россию.

Как уточнил один из собеседников, любое соглашение будет достигнуто только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией.

При этом, по его словам, США ждут от России предоставления аналогичной информации о некоторых российских базах, на которых размещено оружие наземного базирования.