также в разделеПолитика
Глава «Слуги народа» исключила Трухина из партии 10
Джонсон: Санкции против РФ заработают, как только нога российского солдата ступит на землю Украины 27
Зеленский проводит встречу с премьер-министром Великобритании 21
Кулеба назвал четыре факта об альянсе Украина-Польша-Великобритания 31
«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий 12
Рада создала ВСК по расследованию фактов, способствующих оккупации Россией Крыма 42
Депутат Воронько, у которого проводили обыски, вышел из фракции «Слуга народа» 17
Зеленский хочет отменить призыв в армию с 2024 25
Зеленский приказал увеличить численность армии на 100 тысяч человек 75
Зеленский: Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества 31
Зеленский в Раде призвал всех к единству 72
Зеленский: Экономика стабилизируется, поступления в бюджет перевыполнены на 7 млрд 20
Разумков: Украина нескоро вступит в НАТО 21
США о Совбезе ООН: Россия так и не объяснила свои действия вокруг Украины 179
Генсек НАТО: Невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны 51
Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине 86
Президент Турции приедет в Украину 33
В ОП рады, что в Кремле заговорили о возможной встрече президентов Украины и РФ 32

Вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает Интерфакс.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс», - продолжил Путин.

При этом он заявил, что Крым является «суверенной российской территорией».

«Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», - сказал Путин.

Также он раскритиковал принцип «открытых дверей» НАТО.

«Вот говорят - политика «открытых дверей». Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде», - сказал Путин, отметив, что в статье 10 Договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию.

«Может, но не обязан. И те же США, и та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине, - мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины?» - заявил Путин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги